В Калужской области сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник на подступах к Обнинску в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Местная инфраструктура не пострадала. На месте падения дрона работает оперативная группа.

В Калужской области один человек пострадал при падении БПЛА

После начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Калужской области / Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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