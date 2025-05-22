В Калужской области сбили беспилотник
Средства ПВО сбили беспилотник на подступах к Обнинску в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Местная инфраструктура не пострадала. На месте падения дрона работает оперативная группа.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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