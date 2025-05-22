Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил авиасообщение

Прилет и вылет в нижегородском аэропорту Стригино (UWGG) были временно приостановлены с 18:30 мск, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения касаются как прилетов, так и вылетов гражданских рейсов.

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Причиной временных мер в федеральном агентстве назвали необходимость обеспечения безопасности полетов. О сроках возможной отмены ограничений не уточняется.

Информация об изменениях в расписании рейсов публикуется на онлайн-табло аэропорта и предоставляется авиакомпаниями, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/chkalovairport
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