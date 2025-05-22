Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил авиасообщение
22 мая 202519:12
Прилет и вылет в нижегородском аэропорту Стригино (UWGG) были временно приостановлены с 18:30 мск, сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, ограничения касаются как прилетов, так и вылетов гражданских рейсов.
Причиной временных мер в федеральном агентстве назвали необходимость обеспечения безопасности полетов. О сроках возможной отмены ограничений не уточняется.
Информация об изменениях в расписании рейсов публикуется на онлайн-табло аэропорта и предоставляется авиакомпаниями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле Льгова в Курской области пострадали 12 человек
- Средства ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью
- Лукашенко назвал посадку картошки решением всех проблем
- В городах Поволжья пройдет второй фестиваль «ГИТИСFEST»
- В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи и картофель снизятся
- Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил авиасообщение
- Мошенник выманил три миллиона рублей у пожилой жительницы Калининграда
- Максим Никулин раскритиковал идею запрета циркам покупать животных
- Среди россиян вырос интерес к СССР и Третьяковке
- Глава Минэнерго назвал нормальными цены на дизельное топливо в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru