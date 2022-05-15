В Совфеде Турцию призвали от вмешательства в эвакуацию боевиков на «Азовстали»
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Турцию не портить свою репутацию и вмешиваться в вопрос эвакуации украинских боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по «Азовстали» и портить свою репутацию», — приводит цитату сенатора URA.RU.
Он также отметил, что Анкара не стала поддерживать антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
По словам сенатора, на «Азовстали» не осталось мирных жителей. Джабаров рекомендовал националистам «выкинуть белый флаг» и пообещал помощь раненым российской стороной.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что для урегулирования конфликта на Украине необходима глобальная и мощная воля, передаёт ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
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