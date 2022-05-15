В Совфеде Турцию призвали от вмешательства в эвакуацию боевиков на «Азовстали»

«Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по «Азовстали» и портить свою репутацию», — приводит цитату сенатора URA.RU.

Он также отметил, что Анкара не стала поддерживать антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

По словам сенатора, на «Азовстали» не осталось мирных жителей. Джабаров рекомендовал националистам «выкинуть белый флаг» и пообещал помощь раненым российской стороной.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что для урегулирования конфликта на Украине необходима глобальная и мощная воля, передаёт ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

