«Только без гламура»: Пригожин согласился ответить на вопросы Собчак
2 июня 202321:24
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился ответить на вопросы журналистки Ксении Собчак при условии, что материал будет выложен только в российских соцсетях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Интервью давать не буду, на вопросы отвечу, на ходу на ногах, полчаса, думаю, будет достаточно. Готовьте неудобные вопросы, как вы любите. Только, пожалуйста, без гламура, и у меня будет условие: мы на Youtube ничего не ставим, соцсети - пожалуйста», - сказал Пригожин.
Собчак согласилась на условия бизнесмена.
«В телеграм ставим? Во «ВКонтакте»? Я готова, дату согласуем в переписке на почте», - вожделенно написала журналистка.
Накануне Евгений Пригожин ответил на критику депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова по поводу подразделения «Ахмат». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru