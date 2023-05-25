Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, сколько чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине.

Командир «Ахмата» рассказал об активизировании ВСУ лишь на определенных участках фронта

По его словам, в зоне боевых действий с начала СВО побывали более 26 тысяч чеченцев. 12 тысяч человек прошли курс ускоренной подготовке в Гудермесе, уточнил глава республики.

«В настоящее время более семи тысяч бойцов из ЧР успешно защищают интересы России в зоне СВО», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинская армия не сможет сделать «ничего особенного» теми силами, которыми сейчас располагает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняРамзан Кадыров

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