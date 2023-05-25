Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, сколько чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине.
По его словам, в зоне боевых действий с начала СВО побывали более 26 тысяч чеченцев. 12 тысяч человек прошли курс ускоренной подготовке в Гудермесе, уточнил глава республики.
«В настоящее время более семи тысяч бойцов из ЧР успешно защищают интересы России в зоне СВО», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинская армия не сможет сделать «ничего особенного» теми силами, которыми сейчас располагает, передает «Радиоточка НСН».
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