Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе
Бойцы чеченских спецподразделений организуют контрольно-пропускные посты в Мариуполе для того, чтобы контролировать перемещение «бандеровских и националистических групп». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы спецподразделений из Чечни продолжают контролировать значительную часть Мариуполя, а параллельно ведется работа по организации КПП.
Ранее сегодня Следственный комитет РФ заявил, что собирается провести ряд следственных действий с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства, показания украинских военных могут помочь в расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении руководства ВСУ и «украинских националистов» в Донбассе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине
- Отели испанской сети RIU отказались заселять россиян
- Австрия против введения эмбарго на российский газ
- Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе
- Производитель презервативов Durex объявил об уходе из России
- Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР
- В Алуште задержали мужчину, бросавшего листовки в почтовые ящики
- Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд
- Захарова обвинила украинскую сторону в намеренном затягивании переговоров
- Льготную ипотеку в России решили давать ИТ-специалистам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru