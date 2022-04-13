Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе

Бойцы чеченских спецподразделений организуют контрольно-пропускные посты в Мариуполе для того, чтобы контролировать перемещение «бандеровских и националистических групп». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы спецподразделений из Чечни продолжают контролировать значительную часть Мариуполя, а параллельно ведется работа по организации КПП.