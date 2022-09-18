Кадыров: Провалено контрнаступление ВСУ в районе села Берестовое в ДНР

По его словам, это произошло благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Отмечается, что не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. Как заверил Кадыров, его не бьют, а отношение к нему гуманное.

Политик отметил, что военнослужащие из Чечни выполнят поставленные руководством России задачи по защите интересов страны на территории Украины и Донбасса.

Ранее Кадыров заявил о создании в Чечне еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1». В него вошли 2 тысячи бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

