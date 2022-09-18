Кадыров: Провалено контрнаступление ВСУ в районе села Берестовое в ДНР

Наступательный план Украины в районе села Берестовое в ДНР провалился, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, это произошло благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Отмечается, что не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. Как заверил Кадыров, его не бьют, а отношение к нему гуманное.

Политик отметил, что военнослужащие из Чечни выполнят поставленные руководством России задачи по защите интересов страны на территории Украины и Донбасса.

Ранее Кадыров заявил о создании в Чечне еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1». В него вошли 2 тысячи бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаДНРВСУРамзан Кадыров
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