Кадыров: Провалено контрнаступление ВСУ в районе села Берестовое в ДНР
Наступательный план Украины в районе села Берестовое в ДНР провалился, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, это произошло благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Отмечается, что не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. Как заверил Кадыров, его не бьют, а отношение к нему гуманное.
Политик отметил, что военнослужащие из Чечни выполнят поставленные руководством России задачи по защите интересов страны на территории Украины и Донбасса.
Ранее Кадыров заявил о создании в Чечне еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1». В него вошли 2 тысячи бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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