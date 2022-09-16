Кадыров сообщил о создании подразделения ОМОН «Ахмат-1»

В него вошли 2 тысячи бойцов, чтобы «госдепу спалось как на иголках». Отмечается, что бойцы «вооружены до зубов». Кадыров отметил, что они «согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем».

«Новое подразделение — это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй», — заявил политик.

Напомним, Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. В частности, санкции ввели в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

