Лавров сравнил помощь США Украине с выгодным бизнес-проектом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники реализуют на Украине выгодный для себя бизнес-проект.
Глава МИД РФ обратил внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал военную помощь Украине гарантий создания новых рабочих мест в Соединенных Штатах.
«Словно речь не о финансировании войны, уже унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а некоем прибыльном бизнес-проекте», - сказал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН.
Министр отметил, что большая часть крупных украинских компаний продана американцам. В качестве примера он напомнил о передаче плодородных черноземов структурам Джорджа Сороса.
По информации The Wall Street Journal, Евросоюз разработал новый способ военной поддержки Украины. Брюссель планирует выделить на эти цели более 20 миллиардов евро, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru