Штраф за шумные автомобили могут поднять в 10 раз

В Госдуме рассматривают проект закона по увеличению штрафа за шумные автомобили, сообщает РИА Новости.

Как заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, он может увеличиться в 10 раз за использование шумных автомобилей в ночное время - с 500 рублей до 5 тыс. рублей. В настоящее время ведется доработка ко второму чтению законопроекта. В первом чтении документ был принят в 2023 году.

Если инициатива будет принята, то шумные мотоциклы и автомобили будут задерживать. При этом будет приниматься фиксация видео-регистраторов.

Кроме того, законопроект даст регионам возможность самостоятельность увеличивать штрафы за данное правонарушение, но не более чем до 30 тыс. рублей.

Увеличение штрафов для шумных водителей с 500 рублей до 20 тысяч ничего не изменит, поскольку схема выявления таких водителей неэффективна, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в разговоре с НСН.

