В Госдуме считают, что россияне должны сами выбрать название национального мессенджера

Россияне должны сами выбрать название для национального мессенджера вместо нынешнего Мах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Разработчикам антифрода для мессенджера Max напомнили о взломах Пентагона

По его словам, российским пользователей следовало об этом спросить. Депутат считает, что название Мах «вызывает вопросы», особенно написанное латиницей. «Или это русское слово «мах»?», — задался вопросом парламентарий.

Он отметил, что в любом случае название по логике не имеют отношения к способу связи.

Российский мессенджер Max станет обязательным для предустановки на смартфоны с 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

