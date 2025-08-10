В Госдуме считают, что россияне должны сами выбрать название национального мессенджера

По его словам, российским пользователей следовало об этом спросить. Депутат считает, что название Мах «вызывает вопросы», особенно написанное латиницей. «Или это русское слово «мах»?», — задался вопросом парламентарий.

Он отметил, что в любом случае название по логике не имеют отношения к способу связи.

Российский мессенджер Max станет обязательным для предустановки на смартфоны с 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

