Политолог: Зеленскому не дадут наладить отношения с Крымом
Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал НСН, что желанию Зеленского снять блокаду Крыма будет препятствовать «агрессивное меньшинство».
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому поменять политику в отношении Крыма. По словам Кравчука, поскольку Киев вряд ли согласится признать полуостров российским, то нужно постараться наладить «человеческие» отношения с крымчанами. В интервью РИА новости Крым экс-президент уточнил, что нужно снять все блокады, вопросы воды, электроснабжения стоит решать «цивилизованным рыночным путем».
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что Зеленскому без поддержки в силовых структурах наладить отношения с Крымом не получится (слушайте аудио).
«Это соответствует внутренним установкам самого Зеленского, который говорит, что надо слушать людей. Большинство людей разделяют такую позицию. Думаю, что он прислушается, но вопрос в том, сможет ли он это реализовать, учитывая, что у нас есть агрессивное меньшинство, которое будет этому противостоять. Для того, чтобы Зеленскому двигаться по этому пути, ему нужно иметь хорошую опору в силовых структурах», - сказал украинский политолог.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украине не стоит рассчитывать на «ползучее возвращение» Крыма.
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