Политолог: Зеленскому не дадут наладить отношения с Крымом

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому поменять политику в отношении Крыма. По словам Кравчука, поскольку Киев вряд ли согласится признать полуостров российским, то нужно постараться наладить «человеческие» отношения с крымчанами. В интервью РИА новости Крым экс-президент уточнил, что нужно снять все блокады, вопросы воды, электроснабжения стоит решать «цивилизованным рыночным путем».

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что Зеленскому без поддержки в силовых структурах наладить отношения с Крымом не получится (слушайте аудио).