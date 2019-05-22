Зеленский спросит у народа о формате переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский может спросить у народа о формате переговоров с Россией. Он намерен вынести этот вопрос на референдум. Об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина», передает RT.

По мнению нового президента, это решение должно оставаться за гражданами страны. Проведение всеобщего референдума позволит избежать внутреннего раскола общества, поскольку решение не будет приниматься только депутатами и президентом, считают в администрации главы государства, отмечает РЕН ТВ.

На референдуме планируют поднять вопрос о кризисе на юго-востоке страны и о достижении «мирных договоренностей с Россией». Прежде всего команде Зеленского нужно будет принять закон о референдуме.

Ранее американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли рассказал НСН, как в США относятся к новому президенту Украины.



