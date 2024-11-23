В Раде обвинили Зеленского во лжи после применения РФ «Орешника»
Президент Украины Владимир Зеленский обманывает народ, обвиняя Верховную раду в том, что ее представители отменили заседание из-за страха после применения Россией ракеты «Орешник». Об этом в своем Telegram-канале написал украинский депутат Артем Дмитрук.
По его словам, украинский лидер лично дал указание не выходить Раде на работу и отменил заседание политиков. Эту информацию подтвердили еще несколько украинских депутатов.
«Ну и клоун! Он сам дал это указание, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он "герой", а все остальные – предатели!», - написал Дмитрук.
До этого Зеленский в своем видеообращении обвинил депутатов Рады и сотрудников иностранных посольств на Украине в том, что они не вышли на работу 22 ноября, испугавшись запуска российской стороной «Орешника». При этом воздушная тревога в Киеве не была объявлена.
Ранее стало известно, что на Украине ведутся работы по созданию «более чем одной» баллистической ракеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru