В Раде обвинили Зеленского во лжи после применения РФ «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский обманывает народ, обвиняя Верховную раду в том, что ее представители отменили заседание из-за страха после применения Россией ракеты «Орешник». Об этом в своем Telegram-канале написал украинский депутат Артем Дмитрук.

По его словам, украинский лидер лично дал указание не выходить Раде на работу и отменил заседание политиков. Эту информацию подтвердили еще несколько украинских депутатов.

«Ну и клоун! Он сам дал это указание, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он "герой", а все остальные – предатели!», - написал Дмитрук.

Страх Зеленского и серии «Орешника»: Украина начала разработку собственной баллистической ракеты

До этого Зеленский в своем видеообращении обвинил депутатов Рады и сотрудников иностранных посольств на Украине в том, что они не вышли на работу 22 ноября, испугавшись запуска российской стороной «Орешника». При этом воздушная тревога в Киеве не была объявлена.

Ранее стало известно, что на Украине ведутся работы по созданию «более чем одной» баллистической ракеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияРакетыВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада

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