СМИ: Зеленский боится, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios выразил опасение, что американский лидер Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева.
«Надеюсь, это его тактика, а не решение», — указал он. По словам Зеленского, долгосрочный мир не должен основываться на том, что «победу отдадут» России. При этом украинский лидер поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию, назвав его призывы пойти на уступки «нечестными».
Зеленский продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения.
Президет Украины поручил организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru