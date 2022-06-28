Из убежищ «Азота» вышли более 150 человек - Мирошник
Из убежищ на предприятии «Азот» в Северодонецке 27 июня вышли более 150 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника.
По его словам, выход мирных жителей из укрытий продолжался в понедельник небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны украинских боевиков в Лисичанске.
Около половины из тех, кто вышел и отправиться в ближайший пункт временного размещения в Старобельске предпочел не покидать город, дожидаясь в убежищах восстановления подачи электроэнергии и воды для того, чтобы перебраться в свои квартиры в том случае, если они сохранились, а затем заняться восстановлением города.
Напомним, 26 июня из комбината «Азот» было эвакуировано более 500 мирных граждан.
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