Из убежищ «Азота» вышли более 150 человек - Мирошник

Из убежищ на предприятии «Азот» в Северодонецке 27 июня вышли более 150 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника.

Вышедшие с «Азота» мирные жители: на предприятии могут быть сотни людей

По его словам, выход мирных жителей из укрытий продолжался в понедельник небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны украинских боевиков в Лисичанске.

Около половины из тех, кто вышел и отправиться в ближайший пункт временного размещения в Старобельске предпочел не покидать город, дожидаясь в убежищах восстановления подачи электроэнергии и воды для того, чтобы перебраться в свои квартиры в том случае, если они сохранились, а затем заняться восстановлением города.

Напомним, 26 июня из комбината «Азот» было эвакуировано более 500 мирных граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраина
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