Вышедшие с «Азота» мирные жители: на предприятии могут быть сотни людей

По его словам, эвакуация мирных жителей из «Азота» временно приостановлена. Это связано с обстрелами из Лисичанска. Мирошник заверил, что эвакуация продолжится, «как только позволит безопасность».

Напомним, в Северодонецке промышленная зона предприятия «Азот» перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России.

