Вышедшие с «Азота» мирные жители: на предприятии могут быть сотни людей
Часть людей, вышедших с территории предприятия «Азот» в Северодонецке, сообщили, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, заявил в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, эвакуация мирных жителей из «Азота» временно приостановлена. Это связано с обстрелами из Лисичанска. Мирошник заверил, что эвакуация продолжится, «как только позволит безопасность».
Напомним, в Северодонецке промышленная зона предприятия «Азот» перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России.
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