Более пятисот мирных жителей эвакуировали из промзоны северодонецкого «Азота»
Более 500 мирных граждан эвакуировали в воскресенье из бомбоубежищ комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает Народная милиция Луганской народной республики.
«Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода "Азот". Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Эвакуированным предоставляют горячее питание и необходимую помощь, пишет РИА ФАН.
Ранее в ЛНР рассказали о западном вооружении, которое украинские военные оставили на территории «Азота». Военные НМ республики уже начали осваивать трофеи, отмечает телеканал «360».
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