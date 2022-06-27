Более пятисот мирных жителей эвакуировали из промзоны северодонецкого «Азота»

Более 500 мирных граждан эвакуировали в воскресенье из бомбоубежищ комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает Народная милиция Луганской народной республики.

НМ ЛНР: Промзона «Азота» в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и России

«Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода "Азот". Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Эвакуированным предоставляют горячее питание и необходимую помощь, пишет РИА ФАН.

Ранее в ЛНР рассказали о западном вооружении, которое украинские военные оставили на территории «Азота». Военные НМ республики уже начали осваивать трофеи, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыЭвакуацияЛНР
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