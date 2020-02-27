«Из ослабевших рук России». В Киеве снова помечтали о Крыме

У Украины есть новый план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом сообщил премьер-министр страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, он включает 12 шагов, последним из которых является выскальзывание полуострова из «ослабевших рук России», чем и воспользуется Украина.

Кроме того, Кулеба напомнил, что на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности была представлена стратегия из 12 шагов для обеспечения мира в Донбассе. Он рассчитывает, что на следующей конференции появится аналогичная стратегия по Крыму.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН напомнил, что Киев по-прежнему считает Крым собственной территорией, поэтому эксперт назвал заявление главы государства об украинских выборах на полуострове логичным.

«Естественно, любой украинский политик, и я в том числе, скажем, что референдум надо проводить на всей территории Украины. Так как Крым по-прежнему является частью украинской территории, Заявление Зеленского логично. Ни Зеленский, ни один политик Украины не согласится на обратное. Чтобы провести референдум об особом статусе территорий Украины и всего государства, должны голосовать жители ЛНР и ДНР, Крыма – иначе смысла не будет от референдума. Другое дело – как это сделать на практике? Вот это вопрос», - заявил политолог.

В свою очередь, член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что добровольное вхождение Украины в состав России – единственный для Киева способ вернуть Крым.

«Никогда Крым в состав Украины не вернется. Только при одном условии: если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого», - сказал он.