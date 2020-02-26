На Украине учредили День сопротивления «оккупации» в Крыму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль с такой формулировкой категорически не согласен, передает «ФедералПресс».

Между тем, крымский политик, депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА ФАН заявил, что Россия не может запретить паре десятков человек в Киеве ежегодно отмечать день «безуспешного сопротивления воле миллионов крымчан, желавших вернуться домой, в Россию, после 23-х лет фактической украинской оккупации».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в желании уничтожить население Крыма.











