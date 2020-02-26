На Украине учредили День сопротивления «оккупации» в Крыму
Украинский президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления Крыма и города Севастополь российской оккупации. Он будет ежегодно отмечаться на Украине 26 февраля, сообщает Ura.ru.
Зеленский пообещал подписать соответствующий указ. Он отметил, что 26 февраля 2014 года в Симферополе произошло самое большое собрание в поддержку целостности и единства украинского государства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль с такой формулировкой категорически не согласен, передает «ФедералПресс».
Между тем, крымский политик, депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА ФАН заявил, что Россия не может запретить паре десятков человек в Киеве ежегодно отмечать день «безуспешного сопротивления воле миллионов крымчан, желавших вернуться домой, в Россию, после 23-х лет фактической украинской оккупации».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в желании уничтожить население Крыма.
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