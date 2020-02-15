На Украине объяснили желание Зеленского провести «выборы в Крыму»

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН напомнил, что идеи о референдуме по поводу государственного статуса Украины и в частности таких территорий как ЛНР и ДНР высказывали различные политологи и эксперты. Киев по-прежнему считает Крым собственной территорией, поэтому эксперт назвал заявление главы государства об украинских выборах на полуострове логичным.

«Естественно, любой украинский политик, и я в том числе, скажем, что референдум надо проводить на всей территории Украины. Так как Крым по-прежнему является частью украинской территории, Заявление Зеленского логично. Ни Зеленский, ни один политик Украины не согласится на обратное. Чтобы провести референдум об особом статусе территорий Украины и всего государства, должны голосовать жители ЛНР и ДНР, Крыма – иначе смысла не будет от референдума. Другое дело – как это сделать на практике? Вот это вопрос», - заявил политолог.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН напомнил, что закон об особом статусе Донбасса был принят 16 сентября 2014 года, но на данный момент его действие приостановлено. Если писать новый закон, в соответствии с Минскими соглашениями, его надо будет согласовывать с ЛНР и ДНР. И в этом проблема. Так как на данных территориях не проходили выборы, и представителей ЛНР и ДНР в парламенте Украины нет. Эксперт заявил о необходимости найти оригинальное решение.

