На Украине объяснили желание Зеленского провести «выборы в Крыму»
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил, почему Зеленский собрался проводить «выборы в Крыму».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию выступления украинского лидера вел телеканал «112 Украина».
«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — цитируют «Известия» Зеленского.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН напомнил, что идеи о референдуме по поводу государственного статуса Украины и в частности таких территорий как ЛНР и ДНР высказывали различные политологи и эксперты. Киев по-прежнему считает Крым собственной территорией, поэтому эксперт назвал заявление главы государства об украинских выборах на полуострове логичным.
«Естественно, любой украинский политик, и я в том числе, скажем, что референдум надо проводить на всей территории Украины. Так как Крым по-прежнему является частью украинской территории, Заявление Зеленского логично. Ни Зеленский, ни один политик Украины не согласится на обратное. Чтобы провести референдум об особом статусе территорий Украины и всего государства, должны голосовать жители ЛНР и ДНР, Крыма – иначе смысла не будет от референдума. Другое дело – как это сделать на практике? Вот это вопрос», - заявил политолог.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН напомнил, что закон об особом статусе Донбасса был принят 16 сентября 2014 года, но на данный момент его действие приостановлено. Если писать новый закон, в соответствии с Минскими соглашениями, его надо будет согласовывать с ЛНР и ДНР. И в этом проблема. Так как на данных территориях не проходили выборы, и представителей ЛНР и ДНР в парламенте Украины нет. Эксперт заявил о необходимости найти оригинальное решение.
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