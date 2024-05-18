Из Харьковской области эвакуировали около 10 тысяч человек
Почти 10 тысяч человек эвакуировали за последние дни из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
«2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского. И 3 026 человек эвакуированы волонтерами», — написал чиновник.
Синегубов заключил, что всего эвакуированы 9 907 граждан. До этого украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявляла об эвакуации 9 300 человек.
Между тем Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» за семь дней освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru