Из Харьковской области эвакуировали около 10 тысяч человек

«2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского. И 3 026 человек эвакуированы волонтерами», — написал чиновник.

Синегубов заключил, что всего эвакуированы 9 907 граждан. До этого украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявляла об эвакуации 9 300 человек.

Между тем Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» за семь дней освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области.

