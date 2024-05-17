Группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили в Харьковской области 12 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что в результате активных действий российские войска освободили Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.

«ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день у Москвы нет планов по взятию Харькова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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