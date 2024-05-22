Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей

Он отметил, что всего эвакуировали 10 875 человек. В администрации указали, что в основном люди были перемещены из Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Где разместили жителей, не уточняется.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что силы РФ контролируют порядка 40% города Волчанска в Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, город стал самой горячей точкой области, передает «Радиоточка НСН».

