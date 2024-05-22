Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей
В интересах безопасности власти Харьковской области эвакуировали из региона свыше 10 тысяч жителей. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всего эвакуировали 10 875 человек. В администрации указали, что в основном люди были перемещены из Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Где разместили жителей, не уточняется.
Ранее, 21 мая, сообщалось, что силы РФ контролируют порядка 40% города Волчанска в Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, город стал самой горячей точкой области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru