Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей

В интересах безопасности власти Харьковской области эвакуировали из региона свыше 10 тысяч жителей. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры

Он отметил, что всего эвакуировали 10 875 человек. В администрации указали, что в основном люди были перемещены из Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Где разместили жителей, не уточняется.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что силы РФ контролируют порядка 40% города Волчанска в Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, город стал самой горячей точкой области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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