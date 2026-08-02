Низкие доходы и рост цен стали главными жалобами россиян

Эксперты изучили комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, Rutube, «ВКонтакте», «Макс», «Дзен», Reddit, TikTok и X. 45,7% всех негативных высказываний связана с нехваткой денег, еще 17,8% — с подорожанием товаров и услуг.

Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты», которая использовалась 588 тысяч раз. Далее следуют «работать за копейки», «получать копейки» и «цены космос». Наиболее часто пользователи описывали цены в стране как «заоблачные», «бешеные» и «конские».

Ранее стало известно, что россияне стали инвестировать из-за страха потерять доход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

