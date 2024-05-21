Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры
21 мая 202410:59
Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Ранее в Харькове и области была объявлена воздушная тревога, в городе прогремел взрыв, напоминает RT.
«Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры», — сообщил Терехов.
О каком объекте идет речь, не уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru