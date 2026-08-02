СМИ: Организаторы теракта в центре Москвы использовали курьера втёмную

Организаторы теракта в центре Москвы, по предварительным данным, использовали курьера втёмную, подорвав её вместе с сотрудником охраны, сообщает «Коммерсант».

Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у кафе в Москве

Целью подрыва были гости, собравшиеся на частном мероприятии на веранде ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась. По одной из версий, возле ресторана охранник остановил женщину, которая принесла гостям коробку. Она сообщила, что внутри находится подарок. Охранник решил досмотреть посылку, после чего произошёл взрыв.

Бомбу привели в действие дистанционно. Погибли курьер и остановивший её сотрудник охраны. Мощность взрыва составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было начинено металлическими шариками.

В результате три человека погибли, 21 получил травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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