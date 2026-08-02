СМИ: Организаторы теракта в центре Москвы использовали курьера втёмную

Целью подрыва были гости, собравшиеся на частном мероприятии на веранде ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась. По одной из версий, возле ресторана охранник остановил женщину, которая принесла гостям коробку. Она сообщила, что внутри находится подарок. Охранник решил досмотреть посылку, после чего произошёл взрыв.

Бомбу привели в действие дистанционно. Погибли курьер и остановивший её сотрудник охраны. Мощность взрыва составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было начинено металлическими шариками.

В результате три человека погибли, 21 получил травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

