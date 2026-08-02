СМИ: Организаторы теракта в центре Москвы использовали курьера втёмную
Организаторы теракта в центре Москвы, по предварительным данным, использовали курьера втёмную, подорвав её вместе с сотрудником охраны, сообщает «Коммерсант».
Целью подрыва были гости, собравшиеся на частном мероприятии на веранде ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась. По одной из версий, возле ресторана охранник остановил женщину, которая принесла гостям коробку. Она сообщила, что внутри находится подарок. Охранник решил досмотреть посылку, после чего произошёл взрыв.
Бомбу привели в действие дистанционно. Погибли курьер и остановивший её сотрудник охраны. Мощность взрыва составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было начинено металлическими шариками.
В результате три человека погибли, 21 получил травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Организаторы теракта в центре Москвы использовали курьера втёмную
- Низкие доходы и рост цен стали главными жалобами россиян
- США решили отказаться от главной роли в группе военной помощи Украине
- СМИ: Причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве стало СВУ
- Заведено дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ
- При взрывах на складах боеприпасов уничтожен отряд элитного подразделения ВСУ
- Сергей Безруков: Интересно, какие смыслы найдут в Стругацких сегодняшние зумеры и альфы
- В ГД назвали ситуации, в которых взрослым нужно свидетельство о рождении
- Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у кафе в Москве
- В районе Кудринской площади в Москве произошёл взрыв