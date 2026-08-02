США решили отказаться от главной роли в группе военной помощи Украине

В настоящее время она координирует поставки вооружений и обучение украинских бойцов. Группу возглавит другая страна НАТО. При этом смена руководства может занять до года, однако это не прервет работу группы, поскольку «поддержка Украины остается первоочередной задачей».

В американском военном ведомстве указали, что группа изначально задумывалась как временная структура. Она была создана на саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года. Группа базируется в немецком Висбадене.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

