США решили отказаться от главной роли в группе военной помощи Украине
Пентагон перестанет возглавлять группу содействия безопасности Украины, сообщает Politico.
В настоящее время она координирует поставки вооружений и обучение украинских бойцов. Группу возглавит другая страна НАТО. При этом смена руководства может занять до года, однако это не прервет работу группы, поскольку «поддержка Украины остается первоочередной задачей».
В американском военном ведомстве указали, что группа изначально задумывалась как временная структура. Она была создана на саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года. Группа базируется в немецком Висбадене.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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