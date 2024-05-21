Ганчев: Российские силы контролируют 40% Волчанска
Силы РФ контролируют около 40% города Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
По словам чиновника, город стал самой горячей точкой области.
Как указал Ганчев, северная часть Волчанска полностью под контролем российских военных. Глава администрации подчеркнул, что силы РФ продвигаются «медленно, но уверенно».
Ранее замглавы подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал, что ВСУ частично утратили контроль над Волчанском, Украина контролирует город «приблизительно на 60%», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
- В Екатеринбурге задержали глав региональных УЭБиПК и УФНС
- При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек
- Костомаров рассказал, что принимал лекарства от фантомных болей после ампутации
- Умер президент Российского общества терапевтов академик РАН Мартынов
- Прощание с погибшим президентом Ирана Раиси началось в Тебризе
- В летней оздоровительной кампании примут участие 5,3 млн детей
- Художественная выставка к 90-летию Юрия Гагарина открылась в Женеве
- МИД: Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию
- Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 14,7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru