Ганчев: Российские силы контролируют 40% Волчанска

Силы РФ контролируют около 40% города Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

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По словам чиновника, город стал самой горячей точкой области.

Как указал Ганчев, северная часть Волчанска полностью под контролем российских военных. Глава администрации подчеркнул, что силы РФ продвигаются «медленно, но уверенно».

Ранее замглавы подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал, что ВСУ частично утратили контроль над Волчанском, Украина контролирует город «приблизительно на 60%», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФХарьков

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