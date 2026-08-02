Путин: Строительство первой в России ВСМ идет полным ходом

Строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин.

Минтранс намерен начать испытания ВСМ в 2027 году

Об этом он сказал в поздравлении с Днем железнодорожника. По словам главы государства, железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается.

Ранее был представлен внешний вид кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Виталий Невар
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