Путин: Строительство первой в России ВСМ идет полным ходом
2 августа 202604:01
Денис Постольский
Строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом он сказал в поздравлении с Днем железнодорожника. По словам главы государства, железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается.
Ранее был представлен внешний вид кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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