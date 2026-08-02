Фицо считает снятие ЕК санкций на мех соболя из РФ лицемерием

Глава правительства Словакии Роберт Фицо счел лицемерной позицию Еврокомиссии, которая исключила меха российского соболя из списка санкций.

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По его словам, «у роскошных меховых мастерских в Европе нет иного способа получить этот ценный мех для производства шуб, цена которых может достигать 100 тысяч евро». Премьер-министр указал, что Евросоюз одновременно с ограничениями вводит запрет на импорт из России ряда товаров, которые нужны как промышленности, так и обычным людям, при этом альтернативных поставщиков найти удается не всегда.

Фицо считает, что такая избирательность — пример двойных стандартов в подходе Европейской комиссии к формированию санкционных списков.

В конце июля стало известно, что Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций в отношении России исключил из-под запрета на импорт мехов соболиные шкурки. Такое исключение сделали по просьбе Италии и Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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