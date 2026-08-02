Фицо считает снятие ЕК санкций на мех соболя из РФ лицемерием
Глава правительства Словакии Роберт Фицо счел лицемерной позицию Еврокомиссии, которая исключила меха российского соболя из списка санкций.
По его словам, «у роскошных меховых мастерских в Европе нет иного способа получить этот ценный мех для производства шуб, цена которых может достигать 100 тысяч евро». Премьер-министр указал, что Евросоюз одновременно с ограничениями вводит запрет на импорт из России ряда товаров, которые нужны как промышленности, так и обычным людям, при этом альтернативных поставщиков найти удается не всегда.
Фицо считает, что такая избирательность — пример двойных стандартов в подходе Европейской комиссии к формированию санкционных списков.
В конце июля стало известно, что Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций в отношении России исключил из-под запрета на импорт мехов соболиные шкурки. Такое исключение сделали по просьбе Италии и Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рубио: США в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по Украине
- Фицо считает снятие ЕК санкций на мех соболя из РФ лицемерием
- Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за «взрывной» диареи
- США ударили по жилому дому в Иране 900-килограммовой бомбой
- Премьер Таиланда назвал экспатов частыми жертвами преступлений
- Путин: Строительство первой в России ВСМ идет полным ходом
- СМИ: Организаторы теракта в центре Москвы использовали курьера втёмную
- Низкие доходы и рост цен стали главными жалобами россиян
- США решили отказаться от главной роли в группе военной помощи Украине
- СМИ: Причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве стало СВУ