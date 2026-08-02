СМИ: Причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве стало СВУ
2 августа 202602:01
Денис Постольский
Причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы стало самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате три человека погибли, 21 получил травмы. По данным НАК, бомбу попыталась пронести женщина.
Взрыв случился на входе в заведение. Погибли подозреваемая, охранник, не пустивший её внутрь, и один из посетителей.
Взрыв произошёл возле летнего кафе — в районе дома №1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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