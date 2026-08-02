Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за «взрывной» диареи

Фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза, сообщает The Wall Street Journal.

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Это заболевание, которое сопровождается кишечной инфекцией и «взрывной» диареей. Салат подавался в ресторанах быстрого питания Taco Bell и был выращен на частных фермах в Центральной Мексике. Теперь производители уничтожают урожай из-за того, что не могут найти покупателей.

Также фермеров возникли сомнения в целесообразности выращивания новой партии из-за распространения кишечной инфекции. Один из них признался, что вынужденное уничтожение урожая ввело фермеров в разочарование.

Ранее летевший из Атланты в Барселону самолет посадили из-за диареи у пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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