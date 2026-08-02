Премьер Таиланда назвал экспатов частыми жертвами преступлений

По его словам, экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, где обеспечение безопасности иностранцев и работа полиции по поддержанию порядка всегда на высоте. Премьер-министр назвал преступления страшной трагедией и позором для страны, отметив, что они вызвали всеобщее возмущение.

Отмечается, что экспаты чаще становятся жертвами, поскольку живут в Таиланде как дома, но не всегда могут оценить степень опасности так, как местные жители.

До этого премьер-министр Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

