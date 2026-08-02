США ударили по жилому дому в Иране 900-килограммовой бомбой

По данным издания, в результате удара были разрушены рядом стоящие постройки. Жителей 20 домов эвакуировали. На месте образовалась воронка шириной не менее девяти метров.

По данным властей, при ударе погиб двухлетний ребенок и его родители. Двух других детей погибшей пары нашли живыми под завалами. Газета пишет, что США применили для удара бомбу Mark-84. Это один из крупнейших боеприпасов в арсенале США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

