США ударили по жилому дому в Иране 900-килограммовой бомбой
Американские военные ударили по жилому дому на иранском острове Кешм 900-килограммовой бомбой, сообщает The New York Times.
По данным издания, в результате удара были разрушены рядом стоящие постройки. Жителей 20 домов эвакуировали. На месте образовалась воронка шириной не менее девяти метров.
По данным властей, при ударе погиб двухлетний ребенок и его родители. Двух других детей погибшей пары нашли живыми под завалами. Газета пишет, что США применили для удара бомбу Mark-84. Это один из крупнейших боеприпасов в арсенале США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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