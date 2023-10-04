Ганчев: ВСУ приступили к укреплению оборонительных позиций в Харьковской области
Украинские войска занимаются активным укреплением оборонительных позиций в Харьковской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.
По его словам, военнослужащие ВСУ роют траншеи в центрах населенных пунктов региона, при этом уничтожая подземные коммуникации.
Ганчев отметил, что данные приходят от тех, кто контактирует с российскими военнослужащими. По его словам, в результате точечной отработки российской армией мест скопления личного состава врага ВСУ ежедневно теряют сотни бойцов.
Ранее российские военные уничтожили штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, который координировал действия ВСУ на Артемовском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru