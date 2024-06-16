Италия: Разморозка активов РФ будет связана с началом мирного процесса

Разморозка заблокированных на Западе активов России будет связана с началом мирного процесса по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Италии Джорджы Мелони.

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По ее словам, будущие переговоры также будут касаться и оплаты восстановления Украины. Заявление прозвучало по завершении встречи G7.

В финальном заявлении саммита «Семерка» потребовала от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.

Процесс урегулирования конфликта на Украине требует участия России, заявил ранее глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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