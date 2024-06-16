Италия: Разморозка активов РФ будет связана с началом мирного процесса
Разморозка заблокированных на Западе активов России будет связана с началом мирного процесса по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Италии Джорджы Мелони.
По ее словам, будущие переговоры также будут касаться и оплаты восстановления Украины. Заявление прозвучало по завершении встречи G7.
В финальном заявлении саммита «Семерка» потребовала от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.
Процесс урегулирования конфликта на Украине требует участия России, заявил ранее глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия: Разморозка активов РФ будет связана с началом мирного процесса
- Прокуратура Москвы взяла под контроль отравление людей
- Путин заявил, что мусульманские организации вносят вклад в единение народа РФ
- Хуситы: Атакованное судно Verbena затонуло
- СМИ: Главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
- Певица Лолита рассказала о «заразности» музыки группы «Король и Шут»
- Президент «АвтоВАЗа» заявил, что новая Lada Iskra ориентирована на молодежь
- Испания обыграла Хорватию в матче Евро-2024
- Глава МИД Саудовской Аравии: Переговоры по Украине требуют участия России
- Шольц: Без России нельзя достигнуть мира на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru