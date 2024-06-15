Глава МИД Саудовской Аравии: Переговоры по Украине требуют участия России

«Очень важно, чтобы международное сообщество поощряло любые возможные шаги к урегулированию конфликта. Даже если это требует некоторых компромиссов. Самое лучшее — это иметь длительный и стабильный мир. Но поэтому нужно также участие России», - сказал глава саудовского МИД.

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что саммит в Швейцарии мог бы быть более результативным, если бы Россия принимала в нем участие.

«Мы имеем украинскую формулу на столе, и Россия недавно поделилась некоторыми условиями... Это важные шаги и проблеск надежды для того, чтобы избежать расширения войны», - заявил Фидан.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что необходимо расширить круг стран, участвующих в мирном процессе на Украине.

Накануне зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин еще раз обозначил требования России, логика которых не меняется с 2014 года.

