Глава МИД Саудовской Аравии: Переговоры по Украине требуют участия России
Процесс урегулирования конфликта на Украине требует участия России, заявил глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
«Очень важно, чтобы международное сообщество поощряло любые возможные шаги к урегулированию конфликта. Даже если это требует некоторых компромиссов. Самое лучшее — это иметь длительный и стабильный мир. Но поэтому нужно также участие России», - сказал глава саудовского МИД.
Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что саммит в Швейцарии мог бы быть более результативным, если бы Россия принимала в нем участие.
«Мы имеем украинскую формулу на столе, и Россия недавно поделилась некоторыми условиями... Это важные шаги и проблеск надежды для того, чтобы избежать расширения войны», - заявил Фидан.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что необходимо расширить круг стран, участвующих в мирном процессе на Украине.
Накануне зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин еще раз обозначил требования России, логика которых не меняется с 2014 года.
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