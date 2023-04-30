Используемый Украиной американский беспилотник сбили под Энергодаром
30 апреля 202303:33
Военные России сбили на Запорожском направлении беспилотный летательный аппарат американского производства, сообщает «Лента.ру».
Это произошло в районе Энергодара. Украинские Вооруженные силы использовали его для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций. Летательный аппарат Quantix Recon был подавлен и сбит.
Ранее стало известно, что над Крымом сбили два беспилотника, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru