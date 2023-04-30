Используемый Украиной американский беспилотник сбили под Энергодаром

Военные России сбили на Запорожском направлении беспилотный летательный аппарат американского производства, сообщает «Лента.ру».

СМИ: Под Авдеевкой российский беспилотник сбил украинский дрон

Это произошло в районе Энергодара. Украинские Вооруженные силы использовали его для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций. Летательный аппарат Quantix Recon был подавлен и сбит.

Ранее стало известно, что над Крымом сбили два беспилотника, сообщает «Радиоточка НСН».

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