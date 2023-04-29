Аксенов: над Крымом сбили два беспилотника

Развожаев: никто не пострадал при возгорании резервуара с топливом в Севастополе Воробьев: жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы в здравоохранении Сурганова: конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» способен освежить плейлисты многих радиостанций Гидрометцентр: в Москве в субботу от 11 до 13 градусов, временами дождь