Аксенов: над Крымом сбили два беспилотника

Над Крымом средствами ПВО был сбит один беспилотник и еще один подавлен средствами РЭБ, заявил региональный глава Сергей Аксенов.

Севастополь атаковали два дрона

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Глава Крыма призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:КрымБеспилотникиПВОСергей Аксенов

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