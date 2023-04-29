Аксенов: над Крымом сбили два беспилотника
29 апреля 202311:58
Над Крымом средствами ПВО был сбит один беспилотник и еще один подавлен средствами РЭБ, заявил региональный глава Сергей Аксенов.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Глава Крыма призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru