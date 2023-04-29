СМИ: Под Авдеевкой российский беспилотник сбил украинский дрон
Российский беспилотный летательный аппарат сбил дрон украинских вооруженных сил под Авдеевкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российский БПЛА обнаружил коптер противника во время проведения воздушной разведки. Беспилотник РФ вступил с аппаратом противника в воздушный бой: маневрируя коптером, российский оператор ударил украинский дрон в верхнюю полусферу и повредил лопасти устройства.
После такого тарана украинский беспилотник потерял управление и рухнул. Российский БПЛА продолжил выполнение задания по корректировке артиллерийского огня по позициям ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru