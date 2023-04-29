СМИ: Под Авдеевкой российский беспилотник сбил украинский дрон

Российский беспилотный летательный аппарат сбил дрон украинских вооруженных сил под Авдеевкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Отмечается, что российский БПЛА обнаружил коптер противника во время проведения воздушной разведки. Беспилотник РФ вступил с аппаратом противника в воздушный бой: маневрируя коптером, российский оператор ударил украинский дрон в верхнюю полусферу и повредил лопасти устройства.

После такого тарана украинский беспилотник потерял управление и рухнул. Российский БПЛА продолжил выполнение задания по корректировке артиллерийского огня по позициям ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияДНРБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры