СМИ: Под Авдеевкой российский беспилотник сбил украинский дрон

Отмечается, что российский БПЛА обнаружил коптер противника во время проведения воздушной разведки. Беспилотник РФ вступил с аппаратом противника в воздушный бой: маневрируя коптером, российский оператор ударил украинский дрон в верхнюю полусферу и повредил лопасти устройства.

После такого тарана украинский беспилотник потерял управление и рухнул. Российский БПЛА продолжил выполнение задания по корректировке артиллерийского огня по позициям ВСУ.

