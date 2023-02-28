«Ищут слабые места»: Генерал Луговой допустил серьезные удары ВСУ по России
Современные технологии и композитные материалы делают беспилотники малозаметными на экранах локаторов, сказал НСН Герой России Сергей Липовой.
Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил в беседе с НСН, что украинские военные ищут слабые места в обороне России, чтобы нанести более серьезные удары.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника. По его словам, это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. Вероятно, это был UJ-22 Airborne производства «Укрджет». Липовой считает, что ВСУ ищет слабые места в российской обороне.
«Думаю, что наша армия, Минобороны сделают соответствующие выводы по сегодняшним прилетам. Прощупывается наша система обороны, ее плотность. Украинские военные ищут слабые места, чтобы через них запустить более серьезные ударные средства. При этом мы видим, что в последнее время произошло усиление зоны ПВО, дополнительно выставляют различные противозенитные средства, ракеты», - сказал Липовой.
Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что атаки беспилотников на российские регионы могли быть внутренней диверсией.
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