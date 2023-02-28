В районе Коломны упал ударный беспилотник

В районе Коломны упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne. Он рухнул в ста метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск».

В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его мнению, целью, возможно, был объект гражданской инфраструктуры.

Он также уточнил, что это произошло близ деревни Губастово. В произошедшем разбираются силовики, местным жителям ничего не угрожает, добавил Воробьев.

Ранее экс-главком сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН выразил мнение, что на территории страны могут находиться диверсионные группы, которые устроили массовое применение дронов.

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ТЕГИ:Беспилотники
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