По его словам, бойцов Вооруженных сил Украины «избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки». В случае их отступления или попытки сдаться, их расстреляют.

Боуз считает, что политика президента Украины Владимира Зеленского является диктаторской. Каждую неделю в стране воруют тысячи мужчин и отправляют на фронт без их согласия, указал журналист.

Российские военные продолжают наступление в Харьковской области, в чем украинский президент «обвиняет весь мир». Однако в России считают, что продвижение ВС РФ еще не закончено, а Украина уже не может рассчитывать на поддержку Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

