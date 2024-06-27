Ирландский журналист Боуз: Украинских солдат расстреливают при попытке сдаться
Украинских солдат, которые пытающихся сдаться или отступить, расстреливают, сообщил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, бойцов Вооруженных сил Украины «избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки». В случае их отступления или попытки сдаться, их расстреляют.
Боуз считает, что политика президента Украины Владимира Зеленского является диктаторской. Каждую неделю в стране воруют тысячи мужчин и отправляют на фронт без их согласия, указал журналист.
Российские военные продолжают наступление в Харьковской области, в чем украинский президент «обвиняет весь мир». Однако в России считают, что продвижение ВС РФ еще не закончено, а Украина уже не может рассчитывать на поддержку Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru