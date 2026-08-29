В Одессе демонтировали памятник Мичурину

Бюст биолога, основоположника научной селекции растений Ивана Мичурина был демонтирован в Одессе. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

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«В Одессе демонтировали бюст российского и советского биолога Ивана Мичурина», - отмечает СМИ.

Памятник находился на территории селекционно-генетического института.

Ранее украинские власти приняли решение о демонтаже памятников и мемориальных объектов, связанных с русской и советской историей. В список попали 15 объектов, в том числе памятники поэтессе Анне Ахматовой и писателю Михаилу Булгакову, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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