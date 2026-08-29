Минприроды рассказало о запасах угля в России

Россия занимает пятое место по запасам угля в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

По данным ведомства, РФ обладает крупной сырьевой базой угля.

«Страна... находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», - отмечается в сообщении.

Запасы угля в России на начало текущего года составляли 273,2 млрд тонн. Это на 825,6 млн тонн больше по сравнению с 2025 годом.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в РФ по итогам года ожидается полное воспроизводство запасов нефти и газа.

