Минприроды рассказало о запасах угля в России
Россия занимает пятое место по запасам угля в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
По данным ведомства, РФ обладает крупной сырьевой базой угля.
«Страна... находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», - отмечается в сообщении.
Запасы угля в России на начало текущего года составляли 273,2 млрд тонн. Это на 825,6 млн тонн больше по сравнению с 2025 годом.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в РФ по итогам года ожидается полное воспроизводство запасов нефти и газа.
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