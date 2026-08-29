В России с 1 сентября запретят продажу вейпов и сигарет на остановках
Запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России начнет действовать с 1 сентября. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с РИА Новости.
«Остановки - это всегда места потенциального скопления людей. Этим законом мы сделали еще один шаг, чтобы оградить население, в том числе молодежь, от пагубного влияния табака и вейпов на свой организм», - указал парламентарий.
Такой запрет уже действует на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, на станциях метро.
Леонов отметил, что продажи табака на остановках увеличивают риск пассивного курения для граждан, это особенно опасно для детей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями. Вступающий в силу запрет снизит доступность табака и электронных сигарет и убережет россиян от пассивного курения.
Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей, регионам следует активнее вводить полный запрет на розничную продажу таких устройств.
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