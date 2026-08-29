В Стамбуле при столкновении трамваев пострадали 11 человек

Более десяти человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в турецком Стамбуле. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, авария произошла в районе Зейтинбурну около 20:15 мск. Два трамвая столкнулись лоб в лоб на линии Т1 между станциями Пазартекке и Топкапы.

В результате пострадали по меньшей мере 11 человек, их доставили в больницу. По факту инцидента начато расследование.

Ранее в Берлине трамвай врезался в опору контактной сети, травмы получили как минимум 20 человек.

