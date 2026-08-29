Трамп заявил о заключении сделки с Венесуэлой по ее нефтяным резервам
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Венесуэлой, предусматривающей переход нефтяных резервов республики под контроль Вашингтона. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Как отметил политик, это крупнейшая нефтяная сделка в истории.
«По моему распоряжению госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет в тесном сотрудничестве с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в партнерстве с частным бизнесом обеспечили переход под контроль США более чем 65 млрд баррелей из подтвержденных нефтяных резервов... без каких-либо затрат со стороны американских налогоплательщиков», - подчеркнул Трамп.
По словам главы Белого дома, таким образом Соединенные Штаты увеличат собственные запасы нефти более чем в два раза. Это позволит существенно снизить стоимость бензина в США.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон может получить долю более чем в десятке действующих нефтяных месторождений Венесуэлы с запасами около 90 млрд баррелей.
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