Глава Соцфонда: Предельного возраста для прекращения выплаты пенсии нет

«О возрасте дожития никто из профессионалов не говорит... для государственной страховой пенсии такого показателя нет. Она выплачивается столько, сколько человек живет, никаких ограничений здесь быть не может», - указал глава Соцфонда.

Как отметил Чирков, пенсионная система РФ строится на принципе солидарности. Собираемые сегодня страховые взносы направляют на выплаты нынешним пенсионерам. С помощью социальной пенсии государство помогает гражданам, которые стали инвалидами в молодости и не успели заработать достаточно средств на накопительную пенсию.

Ранее Социальный фонд сообщил об ускорении распоряжения соцуслугами и оформления ежемесячной денежной выплаты.

