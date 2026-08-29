Глава Соцфонда: Предельного возраста для прекращения выплаты пенсии нет
Максимального возраста, который мог бы ограничивать выплату государственной страховой пенсии для россиян, нет. Об этом рассказал председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью ТАСС.
«О возрасте дожития никто из профессионалов не говорит... для государственной страховой пенсии такого показателя нет. Она выплачивается столько, сколько человек живет, никаких ограничений здесь быть не может», - указал глава Соцфонда.
Как отметил Чирков, пенсионная система РФ строится на принципе солидарности. Собираемые сегодня страховые взносы направляют на выплаты нынешним пенсионерам. С помощью социальной пенсии государство помогает гражданам, которые стали инвалидами в молодости и не успели заработать достаточно средств на накопительную пенсию.
Ранее Социальный фонд сообщил об ускорении распоряжения соцуслугами и оформления ежемесячной денежной выплаты.
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